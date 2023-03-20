Сергій Наєв зазначив, що Москва може використовувати інші важелі впливу.

Командувач Об'єднаними силами Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв оцінив можливість Російської Федерації відкрити новий фронт у Молдові. Він вважає, що у Москви немає сил і засобів, щоб розв'язати ще один військовий конфлікт.

"Сил, засобів і угруповань для вирішення військового конфлікту проти Молдови в РФ в даний час не створено", - заявив генерал-лейтенант в інтерв'ю РБК-Україна.

При цьому він вказав, що Кремль може використовувати інші технології впливу, спрямовані на протидію розвитку Молдови та інших сусідніх країн.

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Ситуація в Молдові - що відомо

Ще взимку 2023 року в Кишиневі заявили, що Росія готує держпереворот в країні, тому був розпущений парламент і призначений новий прем'єр-міністр.

З 28 Лютого ситуацію в країні наачала розгойдувати проросійська партія "Шор", яка збирала мітинги, учасники яких вимагали від влади компенсувати їм комунальні рахунки. 12 березня на новому мітингу затримали 54 осіб, серед яких 12 неповнолітніх.

У розвідці США вказали, що спровокувати повстання проти уряду Молдови намагаються пов'язані з Кремлем люди.

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