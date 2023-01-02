Деякі німецькі політики називають невдалий ролик черговим свідченням того, що міністерка має піти у відставку.

Новорічна промова міністерки оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт спровокувала хвилю обурення і критику з боку німецьких політиків.

1 січня Ламбрехт опублікувала в соцмережах новорічне відеозвернення, у якому торкнулася теми війни в Україні. Стоячи біля станції берлінського метро Франкфуртер-Тор Ламбрехт сказала, що "посеред Європи вирує війна". Продовжуючи, вона зазначила, що цей рік приніс багато особливих вражень.

"Багато, багато зустрічей з цікавими, чудовими людьми. Я хотіла би сердечно подякувати за це", – додала вона.

На відео важко розібрати слова міністерки, оскільки на тлі чути вибухи салютів.

У підписі до відео міністерка написала: "Бажаю всім нам гарного початку здорового, щасливого та, сподіваюсь, більш мирного 2023 року". Примітно, що коментарі до ролика закриті.

Новорічна промова Крістіне Ламбрехт - реакція політиків Німеччини

Ролик Ламбрехт розкритикували як непрофесійний і записаний нашвидкуруч. Політики з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини заявляють, що це відео – ще один доказ того, що Ламбрехт не підходить на посаду міністра оборони.

Наголошують, зокрема, на тому, що було нетактовним записувати відео зі згадками про війну на тлі вибухів.

"Промова про війну на тлі новорічних петард лише увінчує серію її конфузів. Тому кожна додаткова хвилина, яку федеральний канцлер тримається за цю міністерку, і тим самим ще більше шкодить репутації нашої країни, – на його совісті", – написала в Twitter парламентарка від Християнсько-демократичного союзу (ХДС), експертка з питань оборони Серап Ґюлер.

Саксонський політик Пауль Шефер також акцентував в Twitter, що "з громом новорічних ракет на задньому плані вона розповідає щось про війну в Європі та чудові зустрічі, які вона мала у 2022 році".

Як пише DPA, в міністерстві оборони обережно зазначили, що це приватне відео, для якого не використовували ресурси відомства, і заявили, що причин коментувати його немає. Так само від критики утрималися в комітеті Бундестагу з питань оборони, пише Spiegel.

"Новорічне відео, про яке йдеться – справа міністерки та її комунікаційного персоналу. Особисто я вважаю його дещо невдалим. Я не хочу казати більше", – заявила голова комітету з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

Що відомо про Крістіне Ламбрехт

Крістіне Ламбрехт представляє Соціал-демократичну партію Німеччини, одну з двох з наймасовіших і найвпливовіших (наряду з ХДС) політсил країни.

З 2001 по 2013 роки Ламбрехт була заступницею голови фракції СДП, а з грудня 2013 року по вересень 2017 року – першою головою фракції СДП у Бундестазі.

З березня 2018 року по червень 2019 року була парламентською державною секретаркою при міністрові фінансів. З 27 червня 2019 року до 7 грудня 2021 була міністеркою юстиції та захисту прав споживачів у четвертому і останньому уряді колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

8 грудня 2021 року за пропозицією нового канцлера Олафа Шольца Ламбрехт призначили федеральною міністеркою оборони.

Під час її головування в міністерстві оборони відомство стикається із критикою через нестачу боєприпасів та проблеми із їх замовленням. Ці проблеми загострилися у зв’язку з війною в Україні.

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