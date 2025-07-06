Тільки в московському Шереметьєво скасували на приліт і виліт 171 рейс.

Одразу в кількох російських аеропортах, включно з Пулково в Санкт-Петербурзі та Шереметьєво в Москві, за два дні було скасовано або затримано 393 рейси. Причиною стали обмеження, які запроваджували для "забезпечення безпеки польотів через загрозу атак українських безпілотників і сильного вітру", повідомляє Росавіація.

Зазначається, що скасування і затримки рейсів відбуваються в аеропортах Шереметьєво в Москві, петербурзькому Пулково і нижегородському Чкалов. З 5 липня було введено обмеження для забезпечення безпеки польотів, які призвели до масштабного колапсу.

Зокрема, у Шереметьєво скасували на приліт і виліт 171 рейс, а ще 56 рейсів затрималися більш ніж на дві години. У Росавіації зазначили, що передпольотні процедури проходять 15 тисяч осіб.

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У Пулково було скасовано на приліт і виліт 90 рейсів, а ще 37 рейсів було затримано. У нижегородському аеропорту скасували на приліт і виліт 26 рейсів, затримали 13 рейсів.

У РФ аеропорти призупиняли роботу через українські дрони - що відомо

Нагадаємо, що в травні в європейській частині Росії було тимчасово призупинено роботу цивільних аеропортів. Причиною стали атаки українських дронів.

Тоді кілька авіакомпаній скасували рейси з Москви. Це додало хаосу, оскільки пасажири, які вже прибули до аеропортів, кинулися до кас повертати квитки.

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