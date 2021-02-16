45-річного Скотта Міллера заарештували під час рейдів поліції у двох передмістях Сіднея.

Призера Олімпійських ігор 1996 року звинувачують в організації торгівлі наркотиками.

Читайте такожНайбільша спецоперація за 10 років: в Іспанії знешкодили мережу "російської мафії" (видео)Про це пише yahoo.news.

45-річного Скотта Міллера та його спільника заарештували під час рейдів поліції у двох передмістях Сіднея.

Їм було пред'явлено звинувачення у постачанні метиламфетаміну на 2 млн австралійських доларів (1,6 млн доларів США). Також поліція вилучила кілограм героїну, готівку та інші наркотики.

Прес-секретар описав Міллера як лідера "злочинного синдикату", який продавав наркотики по всьому штату Новий Південний Уельс.

На Олімпійських іграх 1996 року Міллер завоював срібну медаль на дистанції 100 м батерфляєм, а також бронзову в комбінованій естафеті 4х100 м.

На чемпіонатах світу на короткій воді на його рахунку одна золота і дві срібні медалі.

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Автор: УНІАН