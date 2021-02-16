Призера Олімпійських ігор 1996 року звинувачують в організації торгівлі наркотиками.
Читайте такожНайбільша спецоперація за 10 років: в Іспанії знешкодили мережу "російської мафії" (видео)Про це пише yahoo.news.
45-річного Скотта Міллера та його спільника заарештували під час рейдів поліції у двох передмістях Сіднея.
Їм було пред'явлено звинувачення у постачанні метиламфетаміну на 2 млн австралійських доларів (1,6 млн доларів США). Також поліція вилучила кілограм героїну, готівку та інші наркотики.
Прес-секретар описав Міллера як лідера "злочинного синдикату", який продавав наркотики по всьому штату Новий Південний Уельс.
На Олімпійських іграх 1996 року Міллер завоював срібну медаль на дистанції 100 м батерфляєм, а також бронзову в комбінованій естафеті 4х100 м.
На чемпіонатах світу на короткій воді на його рахунку одна золота і дві срібні медалі.
Вам може бути цікаво
- 25-летней участнице "Мисс Мексика" грозит 50 лет тюрьмы за похищение людей (фото)
- Foreign Policy: Мафія захоплює владу по всьому світі завдяки COVID-19
- У Львові хімік виробляв наркотики в лабораторії власного університету (фото)
- Намагався відкупитися: у Києві у водія знайшли наркотики на 20 мільйонів гривень
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram