У МЗС Словаччини назвали заяви заяви Зеленського про відкриття "енергетичного фронту" "нісенітницею".

У Словаччині обурилися через заяву президента України Володимира Зеленського про те, що прем'єр країни Роберт Фіцо за дорученням Володимира Путіна відкрив "другий енергетичний фронт" проти України.

У заяві Міністерства закордонних справ Словаччини назвали такі звинувачення українського президента "нісенітницею" і закликали Україну "не шукати нових ворогів".

"Ми відкидаємо будь-яку нісенітницю про відкриття другого енергетичного фронту, про яку безпідставно фантазує президент України Володимир Зеленський, а також про якийсь уявний союз із Володимиром Путіним", - ідеться в заяві.

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У МЗС Словаччини наголосили, що від початку війни країна надавала і "буде в міру своїх можливостей надавати гуманітарну допомогу беззахисним, нужденним жителям України".

"Також нашому партнеру МЗС України не слід випускати з уваги той факт, що російський газ, який розподіляється їхньою територією, приносить значні доходи Україні, яка їх дуже потребує", - ідеться в заяві.

При цьому в МЗС Словаччини заявили, що Україна перебуває не в тих умовах, щоб шукати собі нових ворогів:

"Ми прекрасно розуміємо, що вони перебувають у затяжному військовому конфлікті, але саме тому їм не слід створювати нових ворогів і фантазувати про виникнення якогось другого фронту".

Зазначається, що уряд Словаччини "має насамперед захищати стратегічні інтереси нашої країни і наших громадян, а також інтереси ЄС, незалежно від того, подобається це українській стороні чи ні".

"Енергетичний" конфлікт між Україною та Словаччиною

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін доручив прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо відкрити "другий енергетичний фронт проти України" за рахунок інтересів народу цієї країни. За словами глави нашої країни, підтримка російської агресії є абсолютно аморальною.

За відмову України від транзиту російського газу Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії в нашу країну після 1 січня 2025 року. У відповідь Міністерство закордонних справ України закликало Європейську комісію відреагувати на погрози Фіцо припинити постачання електроенергії.

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