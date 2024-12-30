Там зазначили, що війська Північної Кореї на полі бою використовують тактику "гарматного мʼяса".

Ефективність північнокорейських підрозділів низька і вони не змінюють ситуацію на фронті.

Про це заявив заступник командира Легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков з позивним "Цезар" в ефірі Вечір.LIVE. За його словами, війська Північної Кореї на полі бою використовують тактику "гарматного мʼяса", характерну для першої та другої світових воєн.

"Цезар" зазначив, що це робиться з метою виснажити ресурси ЗСУ, як-от боєприпаси та дрони. "Особливої ефективності у цих підрозділів не спостерігається. Якщо чесно, ми очікували від них більшого. Це слова тих, хто стикавс з ними у бою", - деталізував "Цезар".

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За словами бійця, російський диктатор Путін кидає всі резерви, намагаючись закріпити окуповані території перед можливими переговорами, тому бої на фронті йдуть дуже важкі.

Північнокорейські солдати на війні проти України

22 листопада командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак з позивним "Шериф" сказав, що на одному з напрямків фронту в Україні вже помічено військових КНДР. "Бачимо, що уже на нашому Харківському напрямку є військовослужбовці з КНДР", - зазначив він.

Раніше йшлося про те, що в Курській області РФ перебувають близько 10 900 військовослужбовців із КНДР. За даними розвідки Південної Кореї, ці сили розгорнули у складі російського повітряно-десантного підрозділу та підрозділу морської піхоти.

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