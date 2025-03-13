Зрадниками виявилися солдати етнічного китайського походження.

Військовослужбовці армії США за власною ініціативою за умовні "копійки" продали китайській розвідці секретну інформацію щодо реактивної артилерії M142 HIMARS, а також бронемашин Bradley і Stryker. Про це пише портал Task&Purpose, посилаючись на матеріали слідства.

Сержант Цзянь Чжао та лейтенант Лі Тянь є військовослужбовцями на військовій базі Льюїс-Маккорд у штаті Вашингтон. Також у справі фігурує Руоюй Дуань, який служив у званні солдата у 2013–2017 роках. Усі троє були заарештовані минулого тижня за звинуваченням у передачі секретної інформації китайським агентам на суму до 50 000 доларів.

За даними Міністерства юстиції, Цзянь Чжао отримав та передав за гроші секретні матеріали своєму знайомому, який проживає в Китаї. Чжао нібито отримав близько 15 000 доларів США за 20 жорстких дисків, які містили секретну та надсекретну інформацію про високомобільну артилерійську ракетну систему (HIMARS) та інформацію про тихоокеанські навчання армії США з регіональними союзниками.

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Причому, як свідчать документи обвинувачення, він сам "доручив" своєму змовнику в Китаї знайти покупців для цієї інформації. При цьому Чжао намагався збільшити розмір винагороди, посилаючись на складність отримання секретних даних.

Лейтенант Лі Тянь, який був адміністратором служби охорони здоров’я на військовій базі, передав китайській розвідці конфіденційні матеріали про бойові машини Bradley і Stryker. Причому зробив це через Руоюй Дуаня, отримавши за це усього лише 500 доларів. Сам Дуань продав Пекіну ці документи вже за 38 500 доларів.

Розрахунки велися через платіжні онлайн-платформи PayPal і Zelle. Причому частину грошей надіслали безпосередньо з території США. Самі секретні матеріали надсилалися через особисту електронну пошту, або через онлайн-сервіс Google Drive з відкритим доступом.

Вище описані оборудки відбувалися у період з листопада 2021 року по грудень 2024 року.

Загроза від китайських шпигунів

Як писав УНІАН, Китай створив гігантську армію шпигунів чисельністю в 600 тисяч осіб. Розвідувальні операції Пекіна перевищують за своїм масштабом діяльність КДБ часів Холодної Війни.

Китайські операції мають різний характер – від кібератак до наукового і промислового шпигунства. Не обходиться і без підкупу політиків. І примітно те, що у західних спецслужб немає ресурсів для протистояння китайській мережі. З даними ФБР, кількість урядових хакерів в Китаї щонайменше в 50 разів перевищує чисельність кіберперсоналу американського відомства.

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