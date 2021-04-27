Досягнення зафіксували в книзі рекордів Гіннеса / скріншот
Жителька Канади Джой Чепмен взяла найнижчу в історії ноту серед жінок - першу в контроктаві.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається, співачка готувалася до цього приблизно рік, бо через коронавірус усі студії були зачинені. Її досягнення зафіксували в книзі рекордів Гіннеса.
Канадійка Джой Чепмен взяла найнижчу в історії ноту серед жінок
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