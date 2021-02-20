Покарання для Навального стане відомо пізніше.

Мировий суд столичного району Южне Медведково визнав опозиціонера Олексія Навального винним у наклепі (ч.2 ст. 128.1 КК РФ) на ветерана Великої Вітчизняної війни Гната Артеменка.

Про це повідомляє ТАСС.

Звинувачення просило призначити Навальному штраф у розмірі 950 тис. рублів. Адвокати наполягали на виправданні свого підзахисного.

Покарання стане відомо пізніше.

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Нагадаємо, минулого літа Навальний в соціальних мережах розмістив відеоролик, в якому Артеменко говорив про підтримку конституційних поправок.

При цьому опозиціонер супроводив відео коментарями, які, за версією звинувачення, носили завідомо неправдивий характер, а також паплюжили честь і гідність ветерана, підривали його репутацію.

Арешт Навального у Росії: що відомо

Олексій Навальний повернувся до Росії 17 січня з Берліна, де лікувався після отруєння "Новачком". В аеропорту "Шереметьєво" його затримали. До того, 13 січня, в РФ опозиціонера оголосили в розшук через справу 6-річної давнини. Його звинуватили у тому, що він нібито витратив на особисті цілі частину з 588 мільйонів рублів, які зібрали на пожертву для "Фонду боротьби з корупцією".

Суд Москви 2 лютого ув'язнив Навального на 3,5 року. Після затримання опозиціонера в Росії почалися масові мітинги у багатьох містах країни. Під час акцій силовики жорстко затримали тисячі людей. Повідомляється про понад десять тисяч затриманих.

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Автор: Денис Прядко