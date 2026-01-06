Спроба НАТО захиститися від саботажу РФ у Балтійському морі провалилася: у WSJ назвали причину

НАТО заявило, що направить фрегати, літаки і безпілотники для патрулювання Балтійського моря на предмет підводних загроз.

Країни НАТО сподівалися, що посилене патрулювання Балтійського моря запобіжить саботажу підводних кабелів. Але пошкодження іншого кабелю минулого тижня означає, що стримувальний ефект не працює. Про це пише The Wall Street Journal.

Напередодні Нового року фінська телекомунікаційна компанія Elisa повідомила про пошкодження кабелю передавання даних, що проходить між Гельсінкі і Талліном. Фінська влада виявила якір, що волочився по дну вантажного судна "Фітбург", яке нещодавно покинуло російський порт. Судно було затримано, і начальник поліції Гельсінкі заявив, що підозрює саботаж. Фінські митники повідомили про виявлення на борту санкціонованої російської сталі.

"Питання в тому, що Фінляндія зробить у зв'язку з цим. Аналогічний інцидент стався в Балтійському морі рік тому, і його наслідки свідчать, що зловмисники можуть розраховувати на мінімальні наслідки навіть після того, як їх спіймають на місці злочину", - ідеться в статті.

Зазначається, що на Різдво 2024 року танкер, ідентифікований як частина тіньового флоту Росії, волочив якір, пошкодивши кабель передачі даних Elisa та електричний кабель Estlink 2, який забезпечує майже 15% електроенергії для країн Балтії. Фінляндія затримала судно, відоме як "Ігл С", і прокуратура висунула кримінальні звинувачення його капітану і двом членам екіпажу.

Однак Фінляндія є учасницею Конвенції ООН з морського права, в якій зазначено, що юрисдикція щодо накладення санкцій за інциденти в морі належить країні, під прапором якої плаває судно, або країні походження екіпажу. У жовтні Гельсінський окружний суд відхилив позов, пославшись на договірні зобов'язання Фінляндії і встановивши відсутність юрисдикції.

Важливо, що зараз справа перебуває на стадії апеляції. Але екіпаж і "Ігл С" більше не перебувають у Фінляндії, тож навіть якщо прокуратура і власники кабелів здобудуть перемогу, неясно, чи зможуть вони забезпечити виконання будь-якого рішення.

За кілька тижнів після інциденту з "Ігл С" НАТО заявило, що спрямує фрегати, літаки і безпілотники для патрулювання Балтійського моря на предмет підводних загроз.

"Але патрулювання не принесе результатів, якщо морські диверсанти знатимуть, що міжнародне право захистить їх від наслідків", - додали у відомстві.

Гібридна війна РФ проти НАТО

Країни східного флангу НАТО перебувають у стані підвищеної готовності до потенційних вторгнень у повітряний простір з вересня, коли три російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Це сталося всього через кілька днів після того, як понад 20 російських безпілотників увійшли в повітряний простір Польщі.

