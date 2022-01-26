Переговори ведуться на той випадок, якщо російське вторгнення в Україну порушить поставки РФ.

США ведуть переговори з великими компаніями і країнами-постачальниками газу по всьому світу про можливе перенаправлення поставок до Європи у разі вторгнення Росії в Україну.

Про це заявили у вівторок високопоставлені представники адміністрації Байдена, повідомляє Reuters.

Так, журналістам не назвали конкретні країни або компанії, з якими велися переговори, але, як зазначається, серед них є широке коло постачальників, у тому числі продавці скрапленого природного газу.

Раніше ЗМІ повідомляли про переговори представників Держдепартаменту з енергетичними компаніями на випадок непередбачених обставин, щоб забезпечити стабільні поставки в Європу, якщо конфлікт між Росією і Україною порушить російські поставки.

Читайте такожЦіни на газ змінять курс долара - прогноз"Ми працюємо над виявленням додаткових обсягів неросійського природного газу з різних регіонів світу: від Північної Африки і Близького Сходу до Азії і США", — сказав високопоставлений чиновник адміністрації на умовах анонімності.

"Відповідно, ми... ведемо переговори з найбільшими виробниками природного газу по всьому світу, щоб зрозуміти їх можливості і готовність тимчасово збільшити видобуток природного газу і розподілити ці обсяги серед європейських покупців", — сказав чиновник.

План Білого дому ускладнюється тим фактом, що світові виробники СПГ вже виробляють стільки енергії, скільки можуть. Агентство повідомляє, що компанії, з якими зв'язалися журналісти, повідомили урядовцям США, що світові поставки газу обмежені і що мало що може замінити великі обсяги з Росії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна спокійно пройде цей опалювальний сезон.

За його словами, щодня завдяки ритмічним поставкам, зокрема залізницею та морем, обсяги газу та вугілля зростають.

Заступник керівника офісу президента України Ростислав Шурма під час брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони також заявив, що ситуація у вітчизняній енергетиці є стабільною і контрольованою.

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