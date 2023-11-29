Представник відомства зауважив, що такі світлини є у відкритому доступі.

Міністерство оборони США відреагувало на те, що супутник-шпигун КНДР нібито сфотографував Білий дім та Пентагон.

Як повідомляє Yonhap, речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що в Інтернеті вже є багато таких зображень.

"Я скажу, що в Інтернеті є багато зображень Пентагону і Білого дому", - зазначив Райдер.

За словами речника Пентагону, США знають, що супутник вийшов на орбіту, тому продовжуватимуть тісні консультації з Південною Кореєю, Японією та іншими партнерами і уважно стежитимуть за розвитком подій.

Щодо нещодавніх дій Північної Кореї вздовж демілітаризованої зони, Райдер наголосив на непохитних зобов'язаннях Америки щодо безпеки Південної Кореї та Японії.

"Супутник-шпигун" КНДР: що відомо

22 листопада 2023 року в Північній Кореї заявили, що успішно вивели на орбіту новий "супутник-шпигун". У той же день в КНДР стверджували, що Кім Чен Ин бачив знімки американських військових об'єктів на Гуамі. Розвідувальні агентства Південної Кореї відзначали, що для запуску супутника Пхеньян отримав допомогу від Москви.

Примітно, що після того, як КНДР проігнорувала попередження про запуск в космос "супутника-шпигуна", Південна Корея призупинила виконання частини військової угоди з Північчю, прийнятої в 2018 році. Це означає, що Сеул посилить спостереження вздовж укріпленого кордону з КНДР.

Нещодавно Північна Корея заявила, що її супутник-шпигун сфотографував Білий дім, Пентагон і військово-морську базу США.

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