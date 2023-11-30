22 листопада в Північній Кореї заявили, що успішно вивели на орбіту новий "супутник-шпигун".

Сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина в четвер відкинула заклики США повернутися до дипломатії та різко відреагувала на засудження запуск супутника-шпигуна Північною Кореєю, пообіцявши більше запусків всупереч заборонам ООН.

Як пише The Washington Times, під час засідання Ради Безпеки ООН на початку цього тижня посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала запуск супутника КНДР "нерозважливою, незаконною" дією, яка загрожує її сусідам. Водночас вона повторила пропозицію США до діалогу без будь-яких попередніх умов, сказавши, що Північна Корея "може вибрати час і тему".

Однак сестра лідера КНДР Кім Йо Чон відкинула ініціативу США та пригрозила новими запусками супутників та іншої зброї.

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"Суверенітет незалежної держави ніколи не може бути пунктом порядку денного для переговорів, і тому (Північна Корея) ніколи не буде сидіти віч-на-віч із США з цією метою", - сказала Кім Йо Чон, наголосивши, що КНДР "продовжуватиме користуватися суверенними правами, якими користуються всі держави-члени ООН, гідно, не будучи обмеженою і в майбутньому".

Кілька резолюцій Ради Безпеки ООН забороняють Північній Кореї здійснювати будь-які запуски з використанням балістичних технологій, таких як зліт супутників і випробування ракет. Але КНДР стверджує, що має суверенні права запускати супутники-шпигуни та тестові польоти балістичних ракет, щоб впоратися з тим, що вона називає військовими загрозами під керівництвом США.

КНДР запустила супутник-шпигун

22 листопада в Північній Кореї заявили, що успішно вивели на орбіту новий "супутник-шпигун". У той же день в КНДР стверджували, що Кім Чен Ин бачив знімки американських військових об'єктів на Гуамі. Розвідувальні агентства Південної Кореї відзначали, що для запуску супутника Пхеньян отримав допомогу від Москви.

Нещодавно Північна Корея заявила, що її супутник-шпигун сфотографував Білий дім, Пентагон і військово-морську базу США.

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