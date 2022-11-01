Зазначається, що ці гроші допоможу покрити Україні деякі витрати.

Американські законодавці обговорюють новий великий пакет допомоги для України, голосування за який має відбутися до січня. Попередньо, називається сума в 60 мільярдів доларів.

Про це розповіла конгресмен-республіканець Адам Кинзингер в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

"Голосування за цей пакет має відбутися до січня. Я припускаю, що або на початку, або в середині грудня. Все залежить від того, як швидко ми завершимо свою роботу. Я чув цифру близько 60 мільярдів", - зазначив політик.

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За його словами, дана сума покриє більшу частину державних витрат, які покриють витрати Україні на зарплати для армії та інше.

"Тут слід зауважити, що це не порожній чек, який ми просто підпишемо для України. Ці фінанси будуть відповідними сумами, виділеними протягом наступного фінансового року. Таким чином, це відшкодує витрати до вересня. Ми не хочемо просто видавати величезні суми грошей і не відстежувати їх. Ми хочемо переконатися, що є підзвітність. Отже, якщо нам вдасться провести цей пакет в 60 мільярдів доларів, у разі якщо трапиться щось екстремальне, непередбачуване, ці кошти допоможуть пережити хоча б наступний фінансовий рік",-підсумував Кінзінгер.

Військова допомога Україні - що відомо

21 вересня президент США Джо Байден повідомив, що Київ вже отримав від Вашингтона допомогу на суму понад 25 мільярдів доларів. Крім того, 1 жовтня американський лідер підписав закон "Продовження асигнування і додаткове виділення коштів для України на 2023 рік", який передбачає понад 12,3 мільярдів доларів додаткової допомоги для України.

Вже 4 жовтня Байден заявив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів.

Крім того, США відправлять Україні боєприпаси і армійські вантажівки Humvee в рамках пакет допомоги на 725 мільйонів доларів. Таким чином, з 24 лютого Вашингтон надав Києву 17,5 мільярдів.

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