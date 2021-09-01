У перекладача виникли проблеми з отриманням візи США через втрату частини необхідних документів.

Військові США не вивезли з Афганістану місцевого перекладача на ім'я Мохаммед, який у 2008 році допоміг врятувати Джо Байдена, який потрапив у снігову бурю.На той час Байден був сенатором.

Звернення перекладача опублікувала газета The Wall Street Journal (WSJ). У відповідь на це в Білому домі пообіцяли допомогти афганцю.

Мохаммед працював перекладачем у американських військових. У 2008 році два вертольоти США Black Hawk здійснили аварійну посадку в Афганістані через сильну хуртовину. На борту були троє сенаторів - Джо Байден, Джон Керрі і Чак Хейгел. Мохаммед і представники Національної гвардії Арізони кілька годин по горах добиралися до місця посадки сенаторів. Перекладач також разом з військовими протягом 30 годин охороняв вертоліт і по мегафону говорив місцевим жителям, щоб вони не підходили близько.

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За даними WSJ, у Мохаммеда виникли проблеми з отриманням візи США через втрату частини необхідних документів. Перекладач разом з сім'єю намагався покинути Афганістан через аеропорт Кабула, але військові США, що охороняли його, сказали, що не можуть пропустити його дружину і чотирьох дітей. Афганець розповів газеті, що після того, як його країну взяв під контроль "Талібан", він боїться виходити з дому.

"Здрастуйте, пан президент! Врятуйте мене і мою сім'ю. Не забувайте мене тут", - передає WSJ звернення перекладача до президента США. Видання не стало наводити повне ім'я та прізвище афганця з міркувань безпеки.

Білий дім подякував перекладачеві за його роботу і пообіцяв допомогти йому. "Ми витягнемо вас. Ми нагородимо вас за вашу роботу", - заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає kommersant.

Виведення військ США з Афганістану

США завершили виведення військ з Афганістану в ніч на 31 серпня, разом з союзниками вони вивезли з країни понад 123 тис. цивільних осіб.

Джо Байден назвав місію успішною. Він переконаний, що припинення війни в Афганістані означає для США "кінець епохи великих військових операцій з перебудови інших країн".

Автор: Ірина Погоріла