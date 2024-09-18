У Вашингтоні вважають, що "немає жодних засобів, які, зрештою, самі по собі були б чарівною паличкою".

Представники Держдепу минулого тижня ознайомилися з елементами плану перемоги України у війні.

"Нас ознайомили з елементами плану, коли ми були в Києві минулого тижня, і так, ми поділяємо оцінку Томас-Грінфілд (постпреда США при ООН Лінди Томас-Грінфілд - УНІАН). Як сказав президент Зеленський, він з нетерпінням чекає на детальне представлення цього плану президенту найближчими днями і тижнями, і я думаю, що ми дочекаємося цієї зустрічі, перш ніж робити якісь подальші висновки щодо нього", - зазначив речник відомства Метью Міллер на брифінгу.

Стосовно часових рамок реалізації плану він зазначив, що саме Зеленський має розповідати деталі, адже це його план.

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Водночас у Вашингтоні вважають, що "немає жодних засобів, які, зрештою, самі по собі були б чарівною паличкою, яка мала б вирішальне значення в цьому конфлікті". За його словами, американці та британці продовжать обговорення далекобійної зброї під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) наступного тижня.

"Існує низка різних можливостей, які разом можуть допомогти Україні виграти цю війну, і це те, що ми продовжуємо надавати їм", - сказав Міллер.

Зараз США продовжують оцінювати, чи існують "додаткові можливості, додаткові тактики, додаткові методи", які вони мають надати ЗСУ. Коли американська сторона переконається що це в інтересах України та США, це буде зроблено.

"І коли ми оцінимо, що це в їхніх інтересах та інтересах Сполучених Штатів, ми це зробимо... Ми очікуємо, що вони переможуть, продовжуючи надавати їм мільярди доларів допомоги у сфері безпеки, яку ми надавали їм із початку цього конфлікту. Типу допомоги у сфері безпеки, яка разом із хоробрим українським бойовим шляхом призвела до того, що вони відбили більшість території, яку вони втратили в Україні у перші дні війни", - підсумував посадовець.

План перемоги у війні

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом планує представити йому план перемоги України. До нього входять чотири основні пункти та ще один, який буде потрібен після війни.

BILD стверджував, що окрім ударів вглиб Росії "план перемоги" передбачає готовність України погодитися на локальне припинення вогню та "тимчасове заморожування ситуації". В Офісі президента заявили, що це фейк.

"Мова про безпеку. Мова про геополітичне становище України. Мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми повинні вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, думаю, будуть цікавими", - пояснив Зеленський.

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