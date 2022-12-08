Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що такий крок свідчить про довгострокову прихильність США безпеці країн Балтії.

У найближчі тижні США направлять в Естонію піхотну роту і підрозділ з реактивними системами залпового вогню HIMARS.

Як повідомили в Міністерстві оборони Естонії, також буде передано необхідне обладнання та системи управління, передає агентство BNS.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що такий крок свідчить про довгострокову прихильність США безпеці країн Балтії. За його словами, це також зміцнює оборонну позицію Північноатлантичного альянсу.

Відео дня

Певкур підкреслив, що Естонія робить всі необхідні кроки для зміцнення стабільної обороноздатності держави.

"Наші системи HIMARS з'являться до 2025 року, тому більш раннє набуття базових навичок і знань в підрозділах США означає, що знайомство з системою буде набагато більш плавним, і для нас це критична перемога в часі", - зазначив естонський міністр оборони.

Як очікується, американські підрозділи візьмуть участь у спільних з Естонією військових навчаннях.

Відправку батареї ракетних комплексів залпового вогню HIMARS і роту піхотинців в Естонію підтвердили і в посольстві США в Талліні.

"Майже постійне розгортання сил США в Естонії - частина нашої прихильності спільному зміцненню нашої колективної оборони і сил стримування на східних флангах НАТО", - йдеться в заяві посольства.

Вас також можуть зацікавити новини: