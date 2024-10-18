Кірбі наголосив на важливості підтримки плану перемоги українським народом.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати підтримують справедливий мир в Україні. Про він сказав на брифінгу, передає "Суспільне".

"Очевидно, що ми все ще розглядаємо в його деталях. Тому я не збираюся вдаватися в подробиці кожного окремого пункту. Але скажу, що, як ми чітко дали зрозуміти, ми підтримуємо план президента Зеленського щодо справедливого миру", - сказав речник.

Кірбі наголосив на важливості підтримки плану перемоги українським народом й підкреслив, що США не будуть вести жодних дискусій щодо України без участі офіційного Києва.

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"Ми не будемо вести жодних дискусій про Україну без українських представників, і ми, безумовно, не будемо вести жодних дискусій з іноземними лідерами, які, на нашу думку, не відповідають мирним планам президента Зеленського", - пояснив він.

Кірбі стверджує, що НАТО - це майбутнє України. Він додав, що Україна повинна мати потужну оборонно-промислову базу, а також реалізувати необхідні реформи для вступу до альянсу, пише "Радіо Свобода". Речник додав:

"Перше, що ми повинні зробити - це допомогти їм Україні виграти цю війну. Ми повинні переконатися, що вони мають те, що їм потрібно".

План перемоги Зеленського - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом в Україну приїде делегація Білого дому з відповідями щодо свого бачення "плану перемоги". Зокрема, коли у глави держави запитали, чи є вже реакція країн Заходу на план перемоги України, він нагадав, що спершу представив цей план Сполученим Штатам.

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