Управління спеціальних розслідувань ВПС розглядає всю доступну інформацію щодо літака С-17.

У США почалося розслідування після виявлення людських останків у відсіку для шасі літака Boeing C-17, який 16 серпня вилетів з Кабулу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву американських військово-повітряних сил (ВПС).

Нагадаємо, перед цим у ЗМІ з'явилися відео з Афганістану, на яких видно, що люди намагалися вчепитися за обтічники шасі перед зльотом. Крім того, були зафіксовані кадри падіння з літака, що злетів, імовірно, двох осіб.

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"Управління спеціальних розслідувань ВПС розглядає всю доступну інформацію щодо літака С-17, який вилетів з міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая 15 серпня, і загибелі людей", - йдеться в заяві ВВС, передають "РИА Новости".

Щодо даного інциденту, то 17 серпня стало відомо, що у шасі американського військово-транспортного літака С-17, який вилетів з Кабула, виявили останки афганця. Видання Politico припустило, що чоловік прив'язав себе до шасі літака. При цьому в мережі активно поширювалося відео, яке, імовірно, було зроблено на борту С-17 одним з пасажирів. На записі видно тінь від людських ніг за бортом, які тремтять на вітрі.

Увага! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!

Ситуація в аеропорту Кабула

Khaama Press повідомляло, що три людини загинули, впавши з великої висоти, коли Boeing C-17 піднявся в повітря. У тисняві в аеропорту Кабула загинули не менше семи осіб. Деякі були застрелені американськими військовими. За даними афганського агентства, там знаходилися тисячі афганців, які хотіли покинути країну після захоплення Кабула рухом "Талібан".

Автор: Ірина Погоріла