Він застеріг ісламістський рух "Талібан", щоб він знову не дозволив перетворити Афганістан на розплідник тероризму.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляє, що хоча союз НАТО вивів війська з Афганістану, він і далі буде пильно стежити за можливими ознаками того, що терористичні угруповання перегруповуються там, і може завдати удару по них із відстані.

Як повідомляє Радіо Свобода, Столтенберґ застеріг нині фактично владний в Афганістані фундаменталістський ісламістський рух "Талібан", щоб він знову не дозволив перетворити їхню країну на розплідник тероризму.

"Ті, хто зараз перебирає владу, відповідальні за те, щоб забезпечити, що міжнародні терористи не знайдуть там точки опори", – сказав він на прес-конференції в Брюсселі.

За його словами, хоча союз НАТО вивів війська з Афганістану, він і далі буде пильно стежити за можливими ознаками того, що терористичні угруповання перегруповуються там, і може завдати удару по них із відстані.

Читайте такожУ захопленому талібами Кабулі жінки вийшли на акцію на захист своїх прав (відео)Столтенберґ також додав, що союз НАТО був заскочений тією швидкістю, з якою "Талібан" переміг дотеперішній уряд. Але, наголосив він, у цій "трагедії", що розгортається, винні самі дотеперішні лідери міжнародно визнаної й підтримуваної влади Афганістану.

"Частина афганських силових структур воювала відважно. Але вони не змогли убезпечити країну, бо врешті то афганське політичне керівництво не змогло протистояти "Талібанові" і досягти мирного рішення, якого так відчайдушно хотіли афганці", – сказав він.

"Цей провал афганського керівництва і призвів до трагедії, свідками якої ми є", – додав Столтенберґ, зазначивши, що метою НАТО в Афганістані було допомогти країні створити власну життєздатну державу, але не зберігати там постійну присутність.

Ситуація в Афганістані

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 15 серпня, таліби зайняли Кабул і в результаті захопили владу по всій країні. Президент Афганістану Ашраф Гані кількома годинами раніше втік за кордон, пояснивши це бажанням запобігти кровопролиттю.

Повернення талібів до влади в Афганістані викликало шок у всьому світі, а також велику стурбованість за долю жінок в цій країні. Таліби мають намір відновити в Афганістані закони шаріату. Німеччина, США та інші західні держави докладають енергійних зусиль, спрямованих на якнайшвидшу евакуацію з Афганістану своїх громадян і афганців, які співпрацювали з ЄС і НАТО.

Сьогодні перший віце-президент Афганістану Амрулла Салех заявив, що він перебуває в Афганістані і є "легітимним тимчасовим президентом" після того, як президент Ашраф Гані втік з країни після взяття талібами Кабула. Салех закликав афганців до опору.

Автор: Тетяна Герасименко