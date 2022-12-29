США передали Україні пристрої, які можуть виявляти ворожі безпілотники на далеких відстанях.

США почали активно перешкоджати виробництву та передачі іранських дронів-камікадзе Росії.

За інформацією видання The NYT, Білий дім активізував свою роботу щодо іранських дронів після того, як виявилося, що в безпілотниках знайшли технології країн Заходу, у тому числі й американські.

У NYT зазначають, що американці вже надають українським військовим інформацію про локації, де росіяни готують іранські дрони-камікадзе до запуску. Також компанії США передали Україні пристрої, які можуть виявляти ворожі безпілотники на далеких відстанях. Такі засоби для боротьби з дронами були включені і до пакетів американської військової допомоги нашій країні.

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Іранські дрони на війні проти України

Російська армія активно застосовує іранські безпілотники типу Shahed для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури, а також розвідувально-ударні Mohajer-6.

За інформацією ЗМІ, Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ.

19 грудня російські окупанти завдали ударів по Києву дронами-камікадзе Shahed. Ворог випустив по столиці 23 безпілотники, з яких 18 вдалося знищити.

У російських окупантів залишилось близько 200 дронів-камікадзе з останньої партії, яку Іран передав РФ.