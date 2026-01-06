Більшість американців бояться надмірного втручання США у справи Венесуели, – опитування

Зокрема, такі побоювання висловили 54% республіканців.

Більшість американців висловлюють побоювання, що США занадто сильно втручатимуться у справи Венесуели, свідчать опитування, проведені Reuters/Ipsos, передає The Hill.

За результатами опитування, 72% американців заявили, що вони стурбовані тим, що США можуть надто втрутитися у справи Венесуели. Ще 25% заявили, що не поділяють цю стурбованість.

За розрізом ідеологічних поглядів, такі побоювання висловили 90% демократів, 74% незалежних і неафілійованих виборців та 54% республіканців. Тоді як 45% республіканців, 19% "інших" виборців і 9% демократів заявили, що не стурбовані надмірним втручанням США.

Водночас на запитання щодо того, як американці ставляться до військової операції США з усунення Мадуро, 34% не схвалюють таку позицію, 33% схвалюють, а 33% кажуть, що не знають або пропустили це питання.

Дії США у Венесуелі: що відомо

Нагадаємо, що журналісти FT наголошували, що Трамп наразі не має подальших планів щодо Венесуели. Видання відзначає, що за останні десятиліття США на власному досвіді переконалися в небезпеці повалення тиранів без плану на наступний день. Однак цього разу Трамп знову повторив цю помилку.

Тим часом сам Трамп в інтервʼю NBC News заявив, що США не знаходяться у безпосередній війні з народом Венесуели. Він також заявив, що у найближчі 30 днів у країні не відбудеться виборів.

