Страх Путіна і козир України: США принизили російську ППО під час атаки на Іран, - The Telegraph

У Кремлі приголомшені тим, як американські та ізраїльські літаки встановили домінування в небі над Іраном.

Після масштабної операції США "Опівнічний молот" проти ядерних об'єктів Ірану, світ став свідком чогось приголомшливого: російські системи ППО, якими користується Тегеран, виявилися повністю безпорадними. Ця демонстрація американської та ізраїльської переваги не просто розбила надії Ірану на захист — вона серйозно похитнула впевненість Москви у власній обороноздатності, пише The Telegraph.

Для України це — історичний сигнал. Адже російські С-300 і їхні модернізовані аналоги, як-от С-400 і гучно розрекламовані С-500, зараз виглядають безпорадно, коли мають справу з сучасними західними технологіями.

Україна, яка вже здивувала світ операціями проти стратегічної авіації РФ (наприклад, "Павутинка"), тепер отримує ще один козир: приклад Ірану доводить, що при наявності західної підтримки, навіть найкращі російські системи – вразливі.

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Путін, який зневажає людські втрати і кидає у бій тисячі солдатів, не може ігнорувати ризик власної вразливості. Адже Ізраїль і США продемонстрували здатність не лише нищити об'єкти, але й виявляти та знищувати ключових фігур в ієрархії супротивника. Україна також довела, що може діяти всередині РФ — і це викликає в Кремлі реальний страх.

Політичний підтекст ще глибший: якщо США вирішать озброїти Україну так само, як Ізраїль, війна може набути нового, вирішального повороту. Путін це розуміє — і, можливо, тому дедалі частіше чутно про "переговори".

Цілком імовірно, що демонстрація сили США в Ірані — це не лише сигнал Тегерану, а й попередження Москві: в сучасній війні технології вирішують усе. І якщо Захід нарешті наважиться дати Україні повний арсенал можливостей, Путіну не залишиться нічого, крім як капітулювати.

Ескалація на Близькому Сході - останні новини

Нагадаємо, що 22 червня авіація Сполучених Штатів атакувала іранські ядерні об’єкти. Після цього у Білому домі закликали Тегеран повернутися до переговорів про зупинку ядерної програми.

23 червня Корпус вартових ісламської революції завдав ракетного удару по військових базах США на Близькому Сході. Трамп заявив, що ця атака була слабкою, закликавши Іран та Ізраїль до деескалації.

Тепер же Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про тотальне припинення вогню.

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