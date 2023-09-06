За даними командування ВПС США, метою було підтвердження і перевірка безпеки, захищеності, ефективності і готовності системи ядерної зброї.

США провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, повідомляє прес-служба Космічних сил США.

Ракету, не оснащену боєзарядом, запустили з бази космічних сил Ванденберг в штаті Каліфорнія в ніч на 6 вересня. За даними командування ВПС США, випробувальний пуск був запланований кількома роками раніше, а його метою було підтвердження і перевірка безпеки, захищеності, ефективності і готовності системи ядерної зброї.

Як зазначив полковник Брайан Тітус, який керував запуском, "ці випробування демонструють готовність ядерних сил США і вселяють впевненість в ефективності національних засобів ядерного стримування".

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Прес-секретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер раніше заявив, що російський уряд було повідомлено про випробування відповідно до існуючих зобов'язань, а запуск відбудеться на тлі зростаючої напруженості між двома країнами.

Ракета Minuteman III - що відомо

Minuteman III - ракета, яка може нести відразу кілька ядерних боєголовок. Вона має систему індивідуального наведення, дальність польоту понад 9660 км і може летіти зі швидкістю приблизно 24 тис. км/год. Ракета є ключовою частиною стратегічного арсеналу ЗС США.

Запуск ракети відбувся на тлі зростання напруженості між США і КНДР

Раніше Північна Корея під час проведення навчань імітувала ракетно-ядерну атаку, щоб попередити Сполучені Штати про "небезпеку ядерної війни".

До цього КНДР провела випробування стратегічних крилатих ракет на тлі старту щорічних військових навчань США і Південної Кореї. Пхеньян вважає їх репетицією війни. 13 липня Північна Корея заявила, що нібито вже вдруге запустила свою новітню балістичну ракету Hwasong-18.

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