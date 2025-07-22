Там вважають, що організації ООН відхилилися від основоположної місії.

Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс підтвердила вихід США з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Про це вона написала в соцмережі Х.

Вона зазначила, що 22 липня США оголосили про своє рішення вийти з ЮНЕСКО. Брюс пояснила, що на думку США, організація відхилилася від своєї основоположної місії, "як і багато інших організацій ООН".

"У майбутньому участь США в міжнародних організаціях має зробити Америку безпечнішою, сильнішою і процвітаючою", - зазначила Брюс.

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Як писав УНІАН, раніше в Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про вихід США з ЮНЕСКО. Там пояснили, що підтримувані організацією ініціативи "несумісні зі здоровою політикою, за яку проголосували американці в листопаді". Зокрема, йдеться про політику ЮНЕСКО в галузі різноманітності, рівності та інклюзивності.

Також у ЗМІ обговорюється ймовірність виходу США з НАТО - основного військового Альянсу, до якого входять країни Європи. Однак канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не має жодних сумнівів у відданості США цій організації.

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