У Білому домі запевнили, що Трамп завжди ставитиме інтереси США на перше місце.

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про вихід країни з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Про це повідомила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі в коментарі для The New York Post.

"Президент Трамп ухвалив рішення вивести США з ЮНЕСКО, яка підтримує прогресивні культурні та соціальні ініціативи, що спричиняють розкол, повністю несумісні зі здоровою політикою, за яку проголосували американці в листопаді", - сказала вона.

Келлі додала, що Трамп завжди ставитиме Америку на перше місце. За її словами, американський лідер хоче забезпечити відповідність членства своєї країни в усіх міжнародних організаціях національним інтересам.

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У виданні зазначили, що під час аналізу адміністрація Трампа виявила проблеми в політиці ЮНЕСКО у сфері різноманітності, рівності та інклюзивності. Також у Білому домі заявили про "пропалестинську і прокитайську упередженість".

Трамп зробив заяву до півріччя свого президентства

Раніше президент США Дональд Трамп відзначив півріччя на своїй посаді і заявив, що наразі його країна є "найгарячішою" та найповажнішою у світі. За його словами, за цей час його адміністрації вдалося зробити багато хорошого і "величного", зокрема - припинити "численні війни" у світі.

Проте Трамп визнав, що за шість місяців практично неможливо "повністю відродити велику країну".

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