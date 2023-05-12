Напередодні введення нових правил Митна та прикордонна служба утримувала на своїх об'єктах рекордні близько 28 000 мігрантів.

На кордоні США і Мексики починають діяти нові суворі правила. Напередодні набуття ними чинності на кордоні зібралася рекордна кількість мігрантів, пишуть Reuters і The Guardian.

З опівночі п'ятниці, 12 травня, мігрантам знову дозволено запитувати притулок в США в офіційних прикордонних пунктах. При цьому, згідно з новими правилами, більшість мігрантів не матимуть права на отримання притулку. Причиною для відмови може стати те, що їхній шлях в США пролягав через інші країни і вони не намагалися отримати притулок там, або те, що вони не використовували законні шляхи для в'їзду в Сполучені Штати Америки.

За кілька годин до набуття новими правилами чинності, тисячі мігрантів прибули до кордону. Вони сподівалися перейти його до півночі, коли почнуть діяти нові правила. Деяким з них довелося діставатися, переходячи річки вбрід.

Відео дня

За інформацією джерел Reuters, напередодні введення нових правил Митна і прикордонна служба США утримувала на своїх об'єктах до, ймовірно, рекордних, 28 000 мігрантів. Це набагато перевищує заявлену місткість прикордонних пунктів.

За словами президента профспілки прикордонників Брендона Джадда, найбільш завантажені місця на кордоні – в долині Ріо-Гранде і Ель-Пасо в Техасі, а також у двох районах в Арізоні.

Американський міністр внутрішньої безпеки Алехандро Н. Майоркас заявив увечері в четвер, 11 травня, що 24 тисячі офіцерів прикордонної служби були відправлені на кордон для забезпечення дотримання законів США.

Нові правила на кордоні США та Мексики

У 2020 році, в розпал пандемії, президент США Дональд Трамп ввів правило громадської охорони здоров'я – так званий розділ 42 – що дозволяв американській владі швидко висилати нелегальних мігрантів, затриманих на кордоні з Мексикою. Президент Джо Байден зберігав обмеження в силі понад рік після вступу на посаду в 2021 році.

У 2022 році американські прикордонники, згідно зі звітами, затримали рекордну кількість мігрантів на кордоні – 2,2 мільйона. Половину вислали з США, керуючись Розділом 42.

У січні адміністрація Байдена оголосила, що припиняє дію надзвичайного стану в країні, оголошеного на тлі пандемії, і, відповідно, дію розділу 42 для розв'язання міграційних питань.

З 12 травня США скасували ці прикордонні обмеження, негайно замінивши їх новими радикальними правилами. Тепер для мігрантів, які незаконно перетинають кордон, передбачені депортація та позбавлення права на в'їзд до США на 5 років у разі, якщо вони не мають права на отримання притулку.

Тільки цього тижня кількість людей, спійманих на незаконному переході, перевищила 10 000 на день.

Вас також можуть зацікавити новини: