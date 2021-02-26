Президент США Джо Байден наказав завдати удару по території Сирії.

Американські військові завдали авіаудару по будівлі в Сирії, яка може належати збройним силам Ірану.

Про це повідомляється на сайті Пентагону.

У відомстві заявили, що метою удару була відповідь на серію недавніх атак по американських об'єктах в Іраку і дії американської сторони були спрямовані на деескалацію ситуації на сході Сирії та Іраку.

У США вважають таку відповідь "пропорційною", а також повідомили, що в результаті авіаудару були знищені кілька прикордонних будівель, які використовувалися проіранськими угрупованнями.

Видання Politico повідомило, що президент США Джо Байден наказав завдати удару по території Сирії. Літаки ВПС США обстріляли будову, пов'язану з проіранським ополченням. Наказ Байдена був спрямований на те, щоб позбавити ополченців можливості продовжувати напади в майбутньому.

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Автор: Олег Давигора