За даними окружного прокурора, письменник отримав 12 ножових поранень, у тому числі в обличчя і шию.

США розслідують можливі зв'язки між Революційною гвардією Ірану і жорстоким нападом на письменника Салмана Рушді у Нью-Йорку.

Про це повідомляє Sky News.

За інформацією правоохоронців, письменнику було завдано близько 12 ножових поранень, у тому числі в обличчя і шию.

В результаті поранення в область обличчя 75-річний Рушді втратив одне око. Удар в живіт призвів до пункції печінки. Крім того, множинні ножові поранення були завдані в області грудної клітини.

Його колега-автор Аатіш Тасір повідомив в соцмережах, що Рушді вже "не підключений до апарату штучної вентиляції легенів і розмовляє (і жартує)". Агент Рушді, Ендрю Уайлі, підтвердив цю інформацію в коментарі АР, не надавши додаткових подробиць.

Правоохоронці розслідують можливі зв'язки жорстокого нападу з революційною гвардією Ірану. Кандидат у прем'єр-міністри Великобританії Ріші Сунак закликав до офіційного визнання цієї організації терористичною після того, що сталося з Рушді.

Нагадаємо, в нападі підозрюється 24-річний Хаді Матар. Під час судового засідання, що відбулося в суботу, він не визнав себе винним у замаху на вбивство.

Згідно з повідомленнями АР, Матар народився в Сполучених Штатах в сім'ї ліванців, які емігрували з Яруна, прикордонного села на півдні Лівану.

NBC News з посиланням на співробітника правоохоронних органів, знайомого з розслідуванням, повідомляє, що попередній перегляд соціальних мереж Матара показує, що він симпатизував шиїтському екстремізму і Революційній гвардії Ірану (також - Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Як писав УНІАН, у п'ятницю, 12 серпня, під час виступу Рушді в Чаутоква (штат Нью-Йорк) на сцену вискочив чоловік і накинувся на письменника. Рушді на вертольоті був доставлений в одну з найближчих клінік.

Рушді, британець індійського походження, є автором кількох десятків книг і лауреатом Букерівської премії 1981 року (за роман "Діти півночі").

Його роман "Сатанинські вірші" (1988) багато мусульман визнали богохульним. У 1988 році Верховний лідер Ірану аятола Хомейні видав фетву-указ вбити Рушді.

За голову письменника, що живе на Заході, один Іранський ісламський фонд обіцяє 3,3 млн доларів. 21 лютого 2016 року до ціни за вбивство Рушді іранські медіа призначили надбавку в 600 тисяч доларів. У тому ж році він отримав громадянство США.

Письменник переховувався протягом багатьох років, а його покаяння не змогло переконати іранську владу скасувати фетву.

Вас також можуть зацікавити новини: