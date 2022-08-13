Він переніс операцію.

Скандально відомий британський письменник Салман Рушді вижив після нападу.

Про це його агент Ендрю Уайлі повідомив у коментарі Sky News.

За словами його агента, письменник швидше за все, втратить око.

"Новини нехороші. Салман, швидше за все, втратить одне око, нерви на його руці були перерізані, а його печінка була пошкоджена", — йдеться в письмовій заяві Ендрю Уайлі.

Він переніс операцію, що тривала кілька годин, і наразі залишається на апараті штучної вентиляції легенів.

Як писав УНІАН, у п'ятницю, 12 серпня, під час виступу Рушді в Чаутоква (штат Нью-Йорк) на сцену вискочив чоловік і накинувся на письменника. Рушді на вертольоті був доставлений в одну з найближчих клінік.

Рушді, британець індійського походження, є автором кількох десятків книг і лауреатом Букерівської премії 1981 року (за роман "Діти півночі").

Його роман "Сатанинські вірші" (1988) багато мусульман визнали богохульним. У 1988 році Верховний лідер Ірану аятола Хомейні видав фетву-указ вбити Рушді.

За голову письменника, що живе на Заході, один Іранський ісламський фонд обіцяє 3,3 млн доларів. 21 лютого 2016 року до ціни за вбивство Рушді іранські медіа призначили надбавку в 600 тисяч доларів. У тому ж році він отримав громадянство США.

Письменник переховувався протягом багатьох років, а його покаяння не змогло переконати іранську владу скасувати фетву.

Вас також можуть зацікавити новини: