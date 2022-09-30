Попередньо візит не анонсувався.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес таємно відвідав Київ.

Про це повідомив сам міністр у Twitter, проте вже постфактум.

Воллес зустрівся з главою Міноборони Олексієм Резніковим.

Відео дня

Попередньо візит не анонсувався.

"Я радий відвідати свого хорошого друга Олексія Резнікова у Києві цього тижня, щоб обговорити більше військової допомоги Україні. Наша підтримка їхньої боротьби з російською агресією зростає і продовжуватиметься до 2023 року і далі", - написав Воллес.

Роль Британії у військовій підтримці України

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії уряд Британії активно підтримує опір українців військовим та дипломатичним шляхами.

Сам екс-прем'єр Британії Борис Джонсон став одним з перших світових лідерів, які відвідали Київ після 24 лютого. Після чого відвідував українську столицю іще кілька разів.

Британія також зголосилась розпочати масштабну підготовку українських військовослужбовців.

Разом з Європейським Союзом та Сполученими Штатами Велика Британія підтримала й введені проти Росії санкції за розпочату агресію.

Після обрання Елізабет Трасс прем'єром політика щодо України у країні не змінилась. Навпаки, Трасс наголосила, що Лондон постачатиме ЗСУ ще більше зброї.

Також український президент Володимир Зеленський став першим іноземним лідером, з яким зідзвонилась прем'єрка після свого призначення.

Велика Британія залишається однією з небагатьох країн світу, яка погоджується, що війну з Росією закінчити дипломатичним врегулюванням наразі неможливо, оскільки Москва не дотримується обіцянок.

"Те, що Путін намагається знищити Україну – він тільки створює потужнішу, об'єднану націю... зараз, як ніколи, Україна має здобути перемогу", – підкреслила Трасс.

Вас також можуть зацікавити новини: