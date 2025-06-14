Екіпажі почали підготовку до розгортання відразу ж, коли стало зрозуміло, що ситуація в регіоні погіршується.

На тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном Велика Британія ухвалила рішення перекинути на Близький Схід додаткові військові сили, включно з винищувачами.

Про це рішення повідомив прем'єр-міністр країни Кір Стармер, передає Reuters. "Ми переміщуємо активи в регіон, включно з літаками, і це для підтримки в разі непередбачених обставин у регіоні", - пояснив Стармер.

Представник прем'єр-міністра уточнив, що екіпажі почали підготовку до розгортання в п'ятницю вранці, коли стало зрозуміло, що ситуація в регіоні погіршується. Були розгорнуті додаткові літаки-заправники з британських баз, і будуть відправлені додаткові винищувачі, сказав він.

Відео дня

Стармер додав, що постійно обговорює те, що відбувається на Близькому Сході, із союзниками, до яких він зарахував і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Стармер зазначив, що офіційний Лондон уже давно стурбований ядерною програмою Тегерана і додав, що Ізраїль має право на самооборону.

"Я чітко кажу, що тут потрібна деескалація", - підкреслив британський прем'єр.

Удар Ізраїлю по Ірану

Рано вранці 13 червня Ізраїль здійснив масштабний авіаудар по іранських ядерних об'єктах, унаслідок чого вони зазнали серйозних пошкоджень.

Крім цього, під час спецоперації було знищено військову верхівку Ізраїлю та провідних учених, які займалися ядерною програмою Ірану.

У відповідь Іран пообіцяв мало не знищити Ізраїль, який сьогодні ввечері знову почав бомбити іранську територію.

Вас також можуть зацікавити новини: