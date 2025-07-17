Європейські країни, включно з Великою Британією, поки не взяли на себе зобов'язання приєднатися до Німеччини в цьому питанні.

Прем'єр-міністр Кір Стармер натякнув, що Велика Британія може приєднатися до Німеччини в закупівлі зброї у США для України. Про це Bloomberg.

Зазначається, що західні союзники прагнуть зміцнити обороноздатність країни у війні проти російських окупантів. Обговорення щодо приєднання до цієї пропозиції перебувають на ранній стадії, повідомило джерело, попередивши, що рішення поки що не ухвалено.

"Ми працюємо з союзниками над наданням можливостей, а також підтримки, яка стоїть за цим, щоб гарантувати ефективність будь-яких можливостей в Україні", - заявив Стармер на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

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Його запитали, чи приєднається Велика Британія до плану президента США Дональда Трампа з постачання ракет "Петріот" в Україну за допомогою продажу їх європейським союзникам.

Зазначається, що Берлін має намір профінансувати закупівлю двох батарей Patriot для Києва, а також придбати у США ракетний комплекс середньої дальності Typhon. Інші європейські країни, включно з Великою Британією, поки не взяли на себе зобов'язання приєднатися до них. Мерц заявив:

"Наші міністри оборони обговорюють деталі організації постачання Patriot на Україну в короткі терміни. Їх також необхідно доставити і встановити. Це питання не кількох годин, а кількох днів і тижнів".

Поїздка Мерца до Великої Британії послідувала за більш офіційним державним візитом президента Франції Еммануеля Макрона минулого тижня - першим візитом європейського лідера після Brexit.

Постачання зброї Україні

Цього тижня Трамп пообіцяв Україні більше зброї і пригрозив введенням 100% "вторинних мит" щодо Росії, якщо президент РФ Володимир Путін не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.

Трамп заявив, що країни-члени НАТО оплатять постачання зброї в Україну. Вартість кожної батареї Patriot перевищує 1 мільярд доларів, а вартість ракет системи - близько 4 мільйонів доларів.

Франція не братиме участі в закупівлі зброї американського виробництва для потреб України. Утім, країна запевняє, що налагоджує постачання Києву озброєння від європейських виробників.

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