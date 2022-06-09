Столтенберг поінформував про скасування візиту в найкоротші терміни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував свій візит до Берліна, запланований на сьогодні.

Про це повідомляє ARTE. Міноборони Німеччини повідомило, що Столтенберг поінформував про скасування візиту в найкоротші терміни.

Сьогодні Столтенберг повинен був зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і міністром оборони Крістіною Ламбрехт. Зустріч мала бути присвячена підготовці до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня.

Згідно із заявою уряду Німеччини, на зустрічі також повинні були розглядатися питання впливу агресивної війни Росії в Україні на ситуацію з євроатлантичною безпекою.

За даними Міністерства оборони, на порядку денному також стояли питання запланованого зміцнення східного флангу НАТО, нова Стратегічна концепція НАТО і вступ Фінляндії і Швеції в НАТО.

Пізніше Офіційний представник НАТО повідомив, що Столтенберг захворів на оперізуючий лишай.

"Генеральний секретар проведе запланований візит до Німеччини та Румунії дистанційно, а не особисто. У нього діагностовано оперізуючий лишай, який може виникнути після COVID-19, і він працює з дому", - заявив він агентству Reuters.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що Україна стане частиною оборонної стратегії Організації Північноатлантичного договору на наступні 10 років.

Відповідне рішення можуть ухвалити на саміті Альянсу, який відбудеться у Мадриді 29-30 червня 2022 року.

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