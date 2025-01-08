Жінок страчували зокрема за вбивство чоловіка під час самозахисту.

В Ірані протягом минулого року було страчено 901 людину, серед них 31 жінка. Як повідомляє Офіс ООН з прав людини, це на півсотні людей більше, ніж було страчено у попередньому році і взагалі найбільше з 2015 року.

Більшість страчених були засуджені за злочини, пов’язані з наркотиками. Але серед цих жертв також були політичні дисиденти та учасники масових протестів 2022 року. Також в ООН занепокоєні зростанням кількості страчених жінок.

Прес-секретарка офісу ООН з прав людини Ліз Тросселл заявила журналістам на брифінгу в Женеві, що більшість справ проти жінок стосувалися звинувачень у вбивствах. Значна кількість цих жінок були жертвами домашнього насильства, дитячих шлюбів або примусових шлюбів. Наприклад, одна зі страчених жінок, була засуджена за вбивство свого чоловіка, який хотів зґвалтувати її дочку, розповіла Reuters представниця ООН.

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Ситуация в Ірані: останні новини

Як писав УНІАН, ядерна програма Ірану наближається до точки неповернення. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Іран є головною стратегічною проблемою і викликом безпеці на всьому Близькому Сході.

Також ми розповідали, що у Байдена обговорювали можливість удару по ядерних об'єктах Ірану. Відповідна нарада у Білому домі не була викликана новими розвідданими і не мала на меті завершитися чітким рішенням Байдена.

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