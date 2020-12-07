Припускається, що чоловік став випадковою жертвою прикордонників Росії.

В ніч на 4 грудня на території Росії біля кордону з Україною прикордонники РФ вбили українця, жителя Сумської області 27-річного Євгена Голубєва.

Читайте такожТиха окупація: так звані "миротворці" РФ вже встановили 25 постів у КарабасіПро це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на власне джерело у правоохоронних органах.

Зазначається, що вбитий був добре відомий місцевим правоохоронцям, звинувачувався у хуліганстві та в розбої. Часто їздив до прикордонної з Україною Бєлгородської області, де мав друзів. Як кажуть його знайомі, неодноразово організовував там вечірки на озерах «для своїх», які полюбляють рибалити.

«Попри кримінальне минуле вбитого чоловіка, фактом залишається те, що представники Федеральної служби безпеки Росії вбили цивільну особу і не продемонстрували ніяких доказів його агресивних дій при затриманні», – говориться у повідомленні.

Джерело припускає, що Голубєв став випадковою жертвою прикордонників, а подальша «розкрутка» ними сценарію «героїчної» операції на кордоні схожа на спробу приховати відповідальність посадових осіб ФСБ за вбивство цивільної особи.

Вбивство українця на російському кордоні: що відомо

4 грудня ФСБ РФ заявила про перестрілку на ділянці кордону з Україною в районі Бєлгородської та Воронезької областей. Зазначалося, що прикордонники попередили незаконну спробу порушення кордону трьома озброєними невідомими. В результаті один із них дістав поранення, не сумісні з життям, а двоє зникли на території України

У ДПСУ заявили, що не фіксували жодних пострілів біля російського кордону та розпочали перевірку інформації.

На відповідну ділянку кордону України направили додаткові групи прикордонників. Для з’ясування всіх обставин були залучені співробітники взаємодіючих органів. Проте російська сторона не змогла підтвердити пострілів та загибелі людини.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц