За його словами, бесіди, які він вів із Трампом, зводяться в основному до двох дуже простих меседжів.

Президент США Дональд Трамп є єдиною людиною, яка може бути посередником у мирних переговорах між Україною і Росією. Таку думку висловив президент Фінляндії Александр Стубб.

За його словами, бесіди, які він вів із Трампом у Флориді, зводяться в основному до двох дуже простих меседжів.

"Перше: він, ймовірно, єдина людина у світі, яка може стати посередником у встановленні миру між Україною і Росією. Чому? Тому що Путін поважає, а багато в чому і боїться Дональда Трампа", - зазначив політик.

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Він стверджує, що другий меседж стосується припинення вогню. Президент нагадав, що запропонував встановити "дедлайн" для РФ до 20 квітня.

"Якщо президент Путін, який єдиний не погоджується на припинення вогню, тому що цього хочуть американці, цього хочуть європейці, цього хочуть українці, якщо він не підкориться припиненню вогню, тоді ми повинні піти на колосальний набір санкцій від США та Європи", - зазначив Стубб.

Розмова Трампа зі Стуббом

Раніше Стубб розповів, що порадив Трампу не довіряти російському президенту Володимиру Путіну. Він також повідомив, що обговорив із Трампом дату можливого припинення вогню в Україні, запропонувавши 20 квітня.

Стубб пояснив, що, по-перше, саме на 20 квітня припадає Великдень, а по-друге, це буде рівно три місяці перебування Трампа на посаді президента США.

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