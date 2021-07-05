Судновласник і адміністрація каналу прийшли до врегулювання спору через компенсацію.

Власники та страховики контейнеровоза Ever Given, який заблокував Суецький канал в березні цього року, повідомили, що офіційне врегулювання суперечки щодо компенсації погоджено і судну дозволено відплисти вже в середу, 7 липня.

Про це в понеділок, 5 липня, повідомляє Reuters.

Адміністрація Суецького каналу утримувала гігантський корабель і його команду кілька місяців, домагаючись компенсації за березневий інцидент. Договір про врегулювання суперечки збираються підписати в середу на офіційній церемонії. Тоді ж судно зможе покинути Суецький канал.

За словами глави Адміністрації каналу Осама Рабі, як часткову компенсацію канал отримає буксир з силою тяги близько 75 тонн, проте всі подробиці угоди з врегулювання не розголошуються.

Читайте також"Ніби у труні": за рішенням суду моряк 4 роки жив один на покинутому корабліТакож чиновник повідомив що, попри аварію Ever Given, виторг каналу за перші шість місяців 2021 року склав 3 млрд доларів, що на 8,8% більше в порівнянні з тим же періодом минулого року.

Аварія судна Ever Given у Суецькому каналі

Ever Given - контейнеровоз класу "Golden", один із найбільших контейнеровозів у світі. Належить Shoei Kisen Kaisha - дочірній компанії з оренди та володіння суднами японської суднобудівної компанії Imabari Shipbuilding і перебуває в лізингу у тайванської судноплавної компанії Evergreen Marine.

23 березня 2021 року під час прямування з Іскандар Путері (Малайзія) в Роттердам (Нідерланди) при проході Суецького каналу судно сіло на мілину, перегородивши канал і створивши транспортну пробку.

Подія викликала багатоденний колапс світових вантажоперевезень, що обходився світовій торгівлі у 400 млн доларів на годину.

29 березня судно було знято з мілини та відбуксовано. 30 березня біля північного і південного входів у канал очікували проходу близько 400 суден. 3 квітня канал пройшла остання група з 85 суден, після чого судноплавство в каналі повернулося до нормального режиму.

2 квітня стало відомо про те, що Єгипет хоче 1 млрд доларів компенсації за аварію в Суецькому каналі. Потім сума була знижена до 550 млн доларів.

Єгипетський суд відклав слухання щодо суперечки про компенсацію до 11 липня, щоб дозволити адміністрації каналу і судновласнику завершити врегулювання.

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Переклад: Катерина Комолова