Влада Єгипту наклала арешт на судно Ever Given до моменту виплати компанією майже $1 млрд компенсації.

Контейнеровоз Ever Given, який майже на тиждень заблокував Суецький канал, був заарештований владою Єгипту доки власник судна не виплатить компенсацію в $900 млн.

Рішення про попереджувальний арешт судна прийняв суд Ісмаїлії, повідомляє єгипетське видання Shorouk news.

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Зараз судно знаходиться в районі гірких озер в Ісмаїлії.

Згідно з постановою суду воно буде заарештоване. Таким чином компанії, що експлуатує судно, буде заборонено ним розпоряджатися, поки не буде виплачена компенсація в розмірі $900 млн.

Аварія в Суецькому каналі: що відомо

24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Ever Given повністю заблокувало рух Суецьким каналом, який з'єднує Середземне і Червоне моря.

Станом на 25 березня 2021 року вісім буксирів не змогли зрушити судно.

Судно 400 метрів завдовжки, 60 метрів - завширшки та розраховане на 200 тисяч тонн вантажу.

Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза від курсу. Однак пізніше глава Адміністрації каналу Усама Рабіа заявив, що погода не була основною причиною, через яку корабель сів на мілину. Він підкреслив, що до того, що сталося може бути причетна технічна несправність.

26 березня 2021 року з'явилася інформація про те, що для того, щоб зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз, може знадобитися кілька тижнів оскільки судно доведеться розвантажити.

Через інцидент біля входів в Суецький канал накопичилося понад 300 суден, які чекали на звільнення артерії, що є головним морським шляхом між Азією і Європою. За даними Bloomberg, їх вантажі оцінювалися більш ніж в $10 млрд.

29 березня 2021 перші кораблі відновили рух Суецьким каналом після того, як там зняли з мілини контейнеровоз Ever Given.

Протяжність Суецького каналу становить 193 км (120 миль). Він був відкритий в 1869 році та є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, в тому числі майже 10% нафти та 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.

2 квітня 2021 року стало відомо про те, що Єгипет хоче $ 1 мільярд компенсації за аварію в Суецькому каналі.

3 квітня 2021 року останній з 422 кораблів, що стояли в черзі пройшов через Суецький канал.

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Автор: Олена Коваленко