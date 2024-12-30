Талібан заборонив вікна на місця, де присутні жінки

У вже наявних будівлях вікна наказали заблокувати, щоб не мати огляду на сусідських жінок.

Верховний лідер Талібану видав указ про заборону будівництва вікон у житлових будинках, які виходять на місця, де присутні афганські жінки. Ба більше, цей документ також наказує заблокувати такі вікна у вже існуючих будинках, пише France 24.

Відтак, нові будівлі не повинні мати вікон, через які можна було б побачити "подвір’я, кухню, колодязь сусідів та інші місця, якими зазвичай користуються жінки".

"Побачити жінок, які працюють на кухнях, у дворах або збирають воду з колодязів, може призвести до непристойних дій", — йдеться в документі.

За виконанням цих правил стежитиме муніципальна влада та інші відповідні департаменти. У разі порушення власникам будівель запропонують побудувати стіну або закрити огляд, "щоб уникнути незручностей для сусідів".

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Ситуація в Афганістані: останні новини

Як писав УНІАН, Талібан хоче привабити більше туристів до Афганістану. Для цього у Кабулі навіть створили спеціалізований освітній заклад, що навчатиме афганців тонкощам туристичного бізнесу. Це при тому, що жінкам в Афганістані зараз заборонено відвідувати національні парки.

Також ми розповідали, що таліби вкрали 1,2 мільйона доларів з російського літака, який розбився в Афганістані на початку року. На борту літака, який летів транзитом через повітряний простір Афганістану, перебував російський бізнесмен із Ростовської області, відомий як "король ринків", Анатолій Євсюков та його дружина Ганна, а також чотири члени екіпажу.

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