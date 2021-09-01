Про інцидент стало відомо після того, як американські військові евакуювали свого останнього солдата.

З’явилось відео, на якому таліби летять на американському вертольоті над Кандагаром з підвішеним у повітрі чоловіком.

Про це інформує India TV.

У мережі писали, що чоловік був мертвий. В інших – що живий, а закріпили бойовики потерпілого нібито пасками безпеки.

Про інцидент стало відомо після того, як американські військові евакуювали свого останнього солдата з Афганістану. Це протирічить обіцянкам талібів про те, що вони нікому не зашкодять.

У деяких повідомленнях також ішлося, що потерпілим може бути перекладач, котрий співпрацював зі США та вчасно не евакуювався з країни.

Талібан захопив владу в Афганістані

Автор: Яна Ставська