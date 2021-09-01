15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану / REUTERS
З’явилось відео, на якому таліби летять на американському вертольоті над Кандагаром з підвішеним у повітрі чоловіком.
Про це інформує India TV.
У мережі писали, що чоловік був мертвий. В інших – що живий, а закріпили бойовики потерпілого нібито пасками безпеки.
Про інцидент стало відомо після того, як американські військові евакуювали свого останнього солдата з Афганістану. Це протирічить обіцянкам талібів про те, що вони нікому не зашкодять.
Над Кандагаром афганські терористи дві години літали на гелікоптері з підвішеними перекладачем
У деяких повідомленнях також ішлося, що потерпілим може бути перекладач, котрий співпрацював зі США та вчасно не евакуювався з країни.
Талібан захопив владу в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, зокрема і столиці - Кабула.
- Цього самого дня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- 19 серпня "Талібан" проголосив нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан. Цього самого дня Міжнародний валютний фонд призупинив допомогу Афганістану.
- 30 серпня в Пентагоні заявили про завершення виведення свого військового контингенту, а також евакуацію американських громадян і біженців з Афганістану. У зв'язку з цим аеропорт Кабула перейшов під керівництво талібів.