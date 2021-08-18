15 серпня таліби зайняли Кабул і в результаті захопили владу по всій країні.

Члени радикального угрупування "Талібан" відкрили вогонь по протестувальниках, які вийшли на акцію національного прапора в афганській провінції Нангархар.

Як свідчать зняті журналістами кадри, бойовики стріляли у мирних демонстрантів з дахів.

Люди рухалися уздовж проїжджої частини й навіть встигли підняти прапор на флагшткові. Вистріли пролунали, коли громадяни розкрили великий прапор посеред вулиці.

Точна кількість загиблих наразі встановлюється. За попередньою інформацією, серед вбитих є журналісти.

Політичний оглядач TOLOnews TV Абу Муслім Ширзад уточнив, що на акції перебували сотні громадян. Вони закликали бойовиків поважати національний прапор і не змінювати його.

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Ситуація в Афганістані

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 15 серпня, таліби зайняли Кабул і в результаті захопили владу по всій країні. Президент Афганістану Ашраф Гані кількома годинами раніше втік за кордон, пояснивши це бажанням запобігти кровопролиттю.

Повернення талібів до влади в Афганістані викликало шок у всьому світі, а також велику стурбованість за долю жінок в цій країні. Таліби мають намір відновити в Афганістані закони шаріату. Німеччина, США та інші західні держави докладають енергійних зусиль, спрямованих на якнайшвидшу евакуацію з Афганістану своїх громадян і афганців, які співпрацювали з ЄС і НАТО.

Учора перший віце-президент Афганістану Амрулла Салех заявив, що він перебуває в Афганістані й є "легітимним тимчасовим президентом" після того, як президент Ашраф Гані втік з країни після взяття талібами Кабула. Салех закликав афганців до опору.

Автор: Яна Ставська