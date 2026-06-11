Китай отримав сигнал: Тайвань випробував HIMARS у Тайванській протоці

Хоча комплекси вже проходили випробування раніше, нинішні навчання стали важливим етапом у посиленні обороноздатності Тайваню.

Тайванські військові 10 червня провели навчання із бойовою стрільбою, під час яких здійснили запуск ракет із американських мобільних реактивних систем HIMARS у напрямку Тайванської протоки. У Тайбеї заявили, що таким чином демонструють готовність відбивати можливу агресію з боку Китаю.

Як повідомляє CNN, це перший випадок, коли ракети з HIMARS були випущені у води Тайванської протоки, що відділяє острів від материкового Китаю. Хоча комплекси вже проходили випробування раніше, нинішні навчання стали важливим етапом у посиленні обороноздатності Тайваню.

За словами сержанта армії Тайваню Ван Мінхуея, військові продовжуватимуть опановувати систему HIMARS в умовах зростаючої загрози.

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"У зв'язку з нинішньою загрозою з боку противника ми продовжимо тренування за системою HIMARS з непохитною рішучістю захищати Тайвань як найсильніша національна сила", – наголосив він.

У Міноборони Тайваню уточнили, що під час навчань використовувалися ракети зі зменшеною дальністю польоту. Вони падали у воду неподалік узбережжя та не досягали віддалених районів протоки.

Пекін традиційно розглядає Тайвань як частину своєї території та не відмовляється від сценарію силового повернення острова під контроль Китаю. Останніми роками китайські військові регулярно проводять масштабні навчання поблизу Тайваню та направляють до його околиць бойові кораблі й авіацію.

США офіційно не визнають Тайвань незалежною державою, однак залишаються його головним постачальником оборонного озброєння та виступають проти будь-яких спроб змінити статус-кво силовим шляхом.

Наприкінці 2025 року Вашингтон оголосив про намір продати Тайваню ще 82 системи HIMARS. Проте, за даними ЗМІ, реалізація угоди могла бути призупинена після травневої зустрічі президента США Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Протистояння КНР та Тайваню - останні новини

Нагадаємо, 7 червня Міністерство транспорту КНР повідомило, що Китай розпочав спеціальну морську операцію у водах на схід від Тайваню. У Пекіні заявили, що її метою є посилення контролю за судноплавством, забезпечення дотримання морського законодавства та захист національних інтересів країни.

Також видання South China Morning Post повідомило, що Китай оснастив війська, які мають протистояти Тайваню, новою ракетою HQ-16F. Вона має характеристики, "порівнянні з американськими системами Patriot PAC2 і PAC3".

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