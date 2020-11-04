На обкладинці зображені танцівниці кабаре з оголеними грудьми і відрізаними головами в руках.

Відомий французький сатиричний журнал Charlie Hebdo в свіжому номері відреагував новою карикатурою на теракти в країні, які послідували за вбивством вчителя, який показав учням карикатуру журналу на пророка Мухаммеда.

Читайте такожЕрдоган подав до суду на Charlie Hebdo за публікацію карикатуриОбкладинку нового номера, що обігрує цю тему, видання виклало в Twitter.

На обкладинці зображені танцівниці кабаре з оголеними грудьми і відрізаними головами в руках, а на обличчях відрізаних голів радісний вираз. "Франція завжди залишиться Францією", - підписана карикатура.

Серія терактів у Франції

Сюжет малюнка відсилає до останніх подій, що відбулися 29 жовтня, коли виходець з Тунісу, вигукуючи "Аллаху акбар", напав на людей у церкві у Ніцці з ножем. Йому вдалося вбити трьох людей і обезголовити одну з жертв.

Після цього у Франції сталася серія схожих інцидентів: в Авіньйоні чоловік з ножем напав на поліцейського, в Ліоні була попереджена спроба нападу, в Джидді (Саудівська Аравія) був поранений охоронець консульства Франції, був затриманий озброєний чоловік в Парижі.

Ці напади послідували за різкими висловлюваннями президента Франції Еммануеля Макрона із засудженням "ісламського сепаратизму" іммігрантських спільнот, після того, як 18-річний чеченець зарізав шкільного вчителя Самуеля Паті. Причиною вбивства послужило те, що той показував школярам карикатури Charlie Hebdo, через які редакцію журналу розстріляли терористи "Ісламської держави" 7 січня 2015 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН