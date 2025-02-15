За його словами, європейцям потрібно буде посилити колективну безпеку і стати більш автономними.

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості того, щоб переговори про мир вела саме Україна.

"Якщо [Дональд Трамп] справді може переконати президента Путіна зупинити агресію проти України, то це чудова новина. Тоді тільки українці зможуть вести дискусії щодо міцного і тривалого миру. Ми їм у цьому допоможемо", - написав Макрон у мережі X.

Політик також повернувся до ідеї, яку він висловився про оборонні витрати ЄС, що встановлені Євросоюзом обмеження бюджетного дефіциту (не більше 3% ВВП) та держборгу (не більше 60% ВВП) застаріли і мають бути переглянуті в умовах необхідності нарощувати витрати на оборону (Франція і так не дотримується цих лімітів).

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"Ми, європейці, повинні будемо зміцнити свою колективну безпеку та стати більш автономними. Франція повною мірою відіграватиме свою роль у прискоренні цього процесу", - написав Макрон.

Пресслужба українського президента повідомила, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Емманюелем Макроном, щоб скоординувати кроки для справедливого закінчення війни. Український лідер подякував Макрону за прихильність до принципу не говорити про Україну без України.

Війна в Україні - можливість переговорів

Міністр закордонних справ Китаю привітав переговори між США і Росією, спрямовані на врегулювання війни в Україні. Він наголосив, що європейські країни також мають бути залучені до цього процесу.

За його словами, ця війна відбувається на європейській землі і "Європа має відігравати важливу роль у врегулюванні конфлікту".

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