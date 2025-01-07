Очолювана Великою Британією коаліція європейських країн залучила штучний інтелект (ШІ) для відстеження тіньового флоту Росії та виявлення можливих загроз для підводних кабелів після імовірних інцидентів саботажу в останні місяці. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на інформацію Міністерства оборони Сполученого Королівства.
Зазначається, що операція Об’єднаних експедиційних сил під назвою Nordic Warden використовує ШІ для оцінки даних з кількох джерел, включаючи систему автоматичної ідентифікації, яку використовують кораблі для обміну інформацією про своє місцезнаходження в реальному часі.
"У разі потенційної загрози система буде стежити за підозрілим судном у режимі реального часу та видаватиме попередження, яке буде повідомлено як союзникам НАТО, так і країнам-членам", - пише видання.
Як сказав міністр оборони Великої Британії Джон Хілі, ШІ дозволить контролювати "великі" морські райони, використовуючи "порівняно" невелику кількість ресурсів:
"Nordic Warden допоможе захистити як від навмисних актів саботажу, так і від випадків крайньої недбалості, які, як ми бачили, призвели до пошкодження підводних кабелів".
Видання додає, що нова технологія працюватиме у частині Ла-Маншу, Північному морі, проливі Каттегат та Балтійському морі. Операція була розпочата після повідомлення про пошкодження основного підводного кабелю в Балтиці.
Пошкодження кабелів у Балтійському морі
Як повідомляв УНІАН, Естонія відправила кораблі для охорони підводних кабелів після інцидентів у Балтійському морі. За останні два місяці кілька підводних кабелів у Балтійському морі були пошкоджені, в тому числі кабель BCS East-West Interlink, телекомунікаційний кабель C-Lion1, що з’єднує Фінляндію та Німеччину, і електричний кабель Estlink 2, що з’єднує Естонію та Фінляндію.
Фінські офіційні особи заявили, що знайшли 60-мильний слід на морському дні, який свідчить про те, що Eagle S - пов’язаний з Росією танкер - міг бути відповідальним за розрізання кластера цінних даних і кабелів живлення.
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