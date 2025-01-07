Країни моніторять тіньовий флот РФ після ймовірних атак на підводні кабелі.

Очолювана Великою Британією коаліція європейських країн залучила штучний інтелект (ШІ) для відстеження тіньового флоту Росії та виявлення можливих загроз для підводних кабелів після імовірних інцидентів саботажу в останні місяці. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на інформацію Міністерства оборони Сполученого Королівства.

Зазначається, що операція Об’єднаних експедиційних сил під назвою Nordic Warden використовує ШІ для оцінки даних з кількох джерел, включаючи систему автоматичної ідентифікації, яку використовують кораблі для обміну інформацією про своє місцезнаходження в реальному часі.

"У разі потенційної загрози система буде стежити за підозрілим судном у режимі реального часу та видаватиме попередження, яке буде повідомлено як союзникам НАТО, так і країнам-членам", - пише видання.

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Як сказав міністр оборони Великої Британії Джон Хілі, ШІ дозволить контролювати "великі" морські райони, використовуючи "порівняно" невелику кількість ресурсів:

"Nordic Warden допоможе захистити як від навмисних актів саботажу, так і від випадків крайньої недбалості, які, як ми бачили, призвели до пошкодження підводних кабелів".

Видання додає, що нова технологія працюватиме у частині Ла-Маншу, Північному морі, проливі Каттегат та Балтійському морі. Операція була розпочата після повідомлення про пошкодження основного підводного кабелю в Балтиці.

Пошкодження кабелів у Балтійському морі

Як повідомляв УНІАН, Естонія відправила кораблі для охорони підводних кабелів після інцидентів у Балтійському морі. За останні два місяці кілька підводних кабелів у Балтійському морі були пошкоджені, в тому числі кабель BCS East-West Interlink, телекомунікаційний кабель C-Lion1, що з’єднує Фінляндію та Німеччину, і електричний кабель Estlink 2, що з’єднує Естонію та Фінляндію.

Фінські офіційні особи заявили, що знайшли 60-мильний слід на морському дні, який свідчить про те, що Eagle S - пов’язаний з Росією танкер - міг бути відповідальним за розрізання кластера цінних даних і кабелів живлення.

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