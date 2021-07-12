Президент Куби закликав прихильників протистояти "провокаціям".

Тисячі кубинців вийшли на вулиці, висловлюючи невдоволення коронавірусними обмеженнями, темпами вакцинації і "зневагою з боку уряду".

Про це пише Reuters.

Президент Куби Мігель Діас-Канель, який також очолює Комуністичну партію, звинуватив у заворушеннях США.

"Ми закликаємо всіх революціонерів в країні, всіх комуністів виходити на вулиці скрізь, де є спроби здійснити ці провокації", - сказав він у своєму виступі по радіо.

Читайте такожПід завалами житлового будинку в Маямі знайшли живого котаТисячі людей зібралися в центрі Гавани і на деяких ділянках набережної. Були помічені джипи спецназу з встановленими ззаду автоматами.

За даними видання, там сталося кілька арештів і бійок, але великих зіткнень не було.

Протести спалахнули в муніципалітеті Сан-Антоніо-де-лос-Банос в провінції Артеміса. У соціальних мережах з'явилося відео, на якому сотні жителів скандують антиурядові гасла.

"Вони протестують проти кризи, через те, що немає їжі або ліків, і цей список триває", - сказала місцева мешканка.

Telegram-канал NEXTA публікує відео з протестів. За їхніми даними, в країні відключають інтернет.

Кубинці скандують: "Ми не боїмося" і вступають в зіткнення з силовиками.

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Автор: Людмила Жерновська