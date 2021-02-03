Британці прощаються з Томом Муром, який навесні минулого року допоміг зібрати майже 33 млн фунтів для боротьби з коронавірусом.
Місцеві жителі несуть свічки і квіти до будинку Тома Мура, який напередодні помер від коронавірусу.
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Подвиг Тома Мура
- Відставний капітан 99-річний Том Мур ходив по 25-метровому двору своєї сім'ї в Бедфордширі і спочатку поставив собі мету 100 кіл. Він поклявся продовжувати до тих пір, поки будуть надходити пожертвування. Завдання пройти 100 кіл полягала в тому, щоб відзначити його майбутнє 100-річчя 30 Квітня.
- 30 квітня 2020 року Том Мур відсвяткував столітній ювілей, встигнувши до цього моменту вже стати героєм Британії. У день народження йому було присвоєно почесний титул полковника, а Британські Військово-повітряні сили привітали його прольотом літаків над його будинком.
- Гроші, зібрані для благодійних організацій NHS, він планував віддати на оплату медичних пакетів для персоналу, електронних пристроїв для пацієнтів, щоб підтримувати зв'язок з членами сім'ї, і груп підтримки для тих, хто одужує від коронавірусу.
- Том Мур зібрав найбільшу суму коштів, яку вдавалося зібрати людині через платформу JustGiving.
- У Британії понад 500 тис. осіб підписали петицію із закликом дати лицарське звання відставному капітану Муру, який зібрав понад 18 млн фунтів стерлінгів для національної служби здоров'я.
- Пізніше 99-річний ветеран, який збирав гроші для британських медиків, записав з ними кавер і обігнав The Weeknd в чарті.
- У липні 2020 року Мур отримав титул від королеви Єлизавети Другої. Урочисту церемонію провели у Віндзорському палаці.
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