Том Мур допоміг зібрати майже 33 млн фунтів для боротьби з коронавірусом.

Британці прощаються з Томом Муром, який навесні минулого року допоміг зібрати майже 33 млн фунтів для боротьби з коронавірусом.

Місцеві жителі несуть свічки і квіти до будинку Тома Мура, який напередодні помер від коронавірусу.

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Подвиг Тома Мура

Відставний капітан 99-річний Том Мур ходив по 25-метровому двору своєї сім'ї в Бедфордширі і спочатку поставив собі мету 100 кіл. Він поклявся продовжувати до тих пір, поки будуть надходити пожертвування. Завдання пройти 100 кіл полягала в тому, щоб відзначити його майбутнє 100-річчя 30 Квітня.

30 квітня 2020 року Том Мур відсвяткував столітній ювілей, встигнувши до цього моменту вже стати героєм Британії. У день народження йому було присвоєно почесний титул полковника, а Британські Військово-повітряні сили привітали його прольотом літаків над його будинком.

Гроші, зібрані для благодійних організацій NHS, він планував віддати на оплату медичних пакетів для персоналу, електронних пристроїв для пацієнтів, щоб підтримувати зв'язок з членами сім'ї, і груп підтримки для тих, хто одужує від коронавірусу.

Том Мур зібрав найбільшу суму коштів, яку вдавалося зібрати людині через платформу JustGiving.

У Британії понад 500 тис. осіб підписали петицію із закликом дати лицарське звання відставному капітану Муру, який зібрав понад 18 млн фунтів стерлінгів для національної служби здоров'я.

Пізніше 99-річний ветеран, який збирав гроші для британських медиків, записав з ними кавер і обігнав The Weeknd в чарті.

У липні 2020 року Мур отримав титул від королеви Єлизавети Другої. Урочисту церемонію провели у Віндзорському палаці.

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Автор: Катерина Лиманська