Трамп дав Путіну тривожний дзвінок, Кремль вже відчуває смак отрути, - оглядач The Telegraph

Риторика американського президента щодо Росії різко змінилася після його інавгурації. Трамп тепер вважає Москву слабкою стороною у цій війні.

Початок 2025 року ознаменувався посиленням геополітичної напруги та трансформацією позицій ключових гравців на світовій арені. Новий президент США Дональд Трамп різко змінив тональність щодо війни в Україні, що вже спричинило серйозне занепокоєння в Кремлі, пише у статті для The Telegraph оглядач Френсіс Дірнлі.

Для росіян Рік Змії має символічне значення через його асоціацію з важливими історичними потрясіннями, такими як революції, війни та розпад Радянського Союзу. З початку цього року Кремль зіштовхнувся з низкою внутрішніх і зовнішніх викликів, зокрема економічним виснаженням через війну та тиском з боку міжнародної спільноти.

Ще під час своєї кампанії Трамп демонстрував обережну риторику щодо війни в Україні, часто наголошуючи на своїх "хороших стосунках" з Путіним та критикуючи НАТО. Проте після його інавгурації тональність кардинально змінилася. Трамп прямо назвав Росію слабкою стороною в цьому конфлікті:

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"Я думаю, Путін знищує Росію. Її економіка в руїнах, а втрати на фронті колосальні".

Ця заява супроводжувалася попередженням, адресованим Москві: або Путін розпочне переговори про завершення війни, або США запровадять жорсткіші економічні санкції, включаючи тарифи та обмеження на експорт російських енергоносіїв.

"Тепер, коли починається каденція Трампа, Кремль починає відчувати смак отрути. Трамп не є людиною, яка стає на бік тих, хто програв, і, що важливо, він вважає Москву невдахою та переможеною", - пише Дірнлі.

Економічна ситуація в Росії

Росія переживає економічну кризу, що посилюється через санкції, військові витрати та втрати на полі бою. Дірнлі зазначає, що російська економіка наближається до катастрофи. За оцінками, інфляція досягла 9%, а ставки за кредитами зросли до 23%. Витрати на компенсації військовим та їхнім сім’ям складають 6% федерального бюджету, що ще більше тисне на економіку.

Трамп, відомий своїм прагматичним підходом до політики, заговорив про можливість використання заморожених російських активів у США (330 мільярдів доларів) для допомоги Україні. Такий крок може не лише посилити тиск на Москву, але й суттєво зміцнити обороноздатність України.

Хоча Трамп і закликає до швидкого врегулювання конфлікту через переговори, залишається питання, чи готовий Путін поступитися своїми максималістськими амбіціями. Кремль продовжує прагнути повернути Україну до своєї сфери впливу, що ускладнює будь-які компроміси.

Трамп і Росія - інші новини по темі

Раніше Трамп пригрозив запровадити нові мита і санкції щодо Російської Федерації. Вашингтон готовий піти на цей крок, якщо Москва не погодиться припинити війну в Україні.

Раніше ЗМІ писали, що Трамп найближчими днями зв'яжеться з Путіним, однак російські чиновники зайняли жорстку позицію щодо війни в Україні. Вони знижують очікування щодо можливості значного прориву у відносинах між США і Росією.

За даними ЗМІ, нещодавні погрозиТрампа посилити економічний тиск на Росію, щоб примусити Володимира Путіна до перемовин щодо України, були зустрінуті російською стороною досить байдуже.

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