Трамп може 'розтрощити' економіку Путіна і завершити війну в Україні, - оглядач The Telegraph

Саме жорсткі санкції, ініційовані новою адміністрацією Трампа, можуть стати тим інструментом, який змусить Росію до відступу та завершення війни.

Президент США Дональд Трамп здатен розтрощити економіку Росії та завершити війну в Україні, пише у статті для The Telegraph журналіст та політичний оглядач Бен Марлоу.

Через кілька годин після інавгурації Трампа, Володимир Путін і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, під час якої пообіцяли вивести співпрацю Москви та Пекіна на "нову висоту".

Цей збіг обставин радник Кремля із закордонних справ Юрій Ушаков спробував пояснити як випадковість: "Цей дзвінок жодним чином не був пов’язаний з інавгурацією Трампа", - заявив він. Проте повернення рішучого Трампа, який прагне відновити американську силу у світі, викликає значне занепокоєння у Москви та Пекіна.

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Наступного дня після інавгурації Трамп пригрозив Китаю митами, назвавши його "порушником", а Кремлю дав зрозуміти, що на нього чекають "великі проблеми", якщо війна в Україні не буде зупинена.

Пізніше він посилив свої заяви, попередивши, що в разі затягування конфлікту "США будуть змушені запровадити високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія експортує до Америки".

Запровадження санкцій проти Китаю - це одна справа, але економічний тиск на Москву, яка продовжує війну біля європейських кордонів, стане яскравим доказом відновленої могутності США, зауважив Марлоу.

Однак, як зазначають скептики, торговельні зв’язки між США та Росією є мінімальними. Проте у разі жорсткого санкційного удару, спрямованого на найчутливіші сектори, економіка Кремля може зазнати критичного руйнування, що змусить Путіна припинити війну.

Російська економіка, хоч і демонструє певну стійкість, перебуває в серйозній кризі. На думку економістки Олександри Прокопенко, "цей імідж стійкості є оманливим", адже фінансові резерви Росії поступово вичерпуються.

Її підтримує економіст Тімоті Еш. Він заявляє, що "Росія повинна платити величезні кошти за критичний імпорт і пропонувати знижки на свій експорт", а інфляція та зростання ставок центрального банку свідчать про слабкість економіки.

Додатковий тиск створює залежність Москви від доходів з продажу нафти та газу. Незважаючи на заяви Європейського Союзу про зменшення імпорту російського викопного палива, реальність свідчить, що значна частка газу в ЄС все ще надходить із Росії.

Більше того, Росія використовує тіньовий танкерний флот для обходу санкцій. За словами економіста Робіна Брукса, "ці нафтові танкери є ахіллесовою п’ятою Путіна", і нові обмеження щодо цього флоту, запроваджені США та Великою Британією, завдали значного удару по економіці РФ.

Щоб завдати більшого тиску, санкції необхідно посилити. Представник України Владислав Власюк наголошує, що обмеження можна розширити на страхові, крюїнгові та фінансові компанії, які обслуговують тіньовий флот, а також інші сектори.

Хоча узгодження умов мирної угоди може тривати роками, першим кроком є припинення вогню. І саме жорсткі санкції, ініційовані новою адміністрацією Трампа, можуть стати тим інструментом, який змусить Росію до відступу та завершення війни, підсумовує автор.

Трамп - заяви щодо війни

Готуючись до можливих переговорів про припинення війни в Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить надсилати американську зброю Києву. Як пишуть у колонці для видання The Washington Post генерал у відставці, голова Інституту вивчення війни, який був заступником начальника штабу армії США, Джек Кін та колумніст газети Post і старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Марк А. Тіссен, новий президент США має рацію. Щоб забезпечити тривалий мир, Штати повинні продовжувати озброювати Україну, однак не за рахунок американських платників податків.

Спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог заявив, що Трамп розглядає можливість купівлі зброї для України за рахунок заморожених російських активів.

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